Vikin.gg trennt sich von Dota-2-Kader

„Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit bei der Arbeit mit meinen Teamkameraden, meinem Coach und allen, die hinter den Kulissen gearbeitet haben“, schrieb Ex-Kapitän Melchior „Seleri“ Hillenkamp auf Twitter. „Wir haben nicht das Ende bekommen, das wir uns gewünscht haben, aber ich werde auch nicht vergessen, was wir gemeinsam erreicht haben.“

Vikin.gg gewann insgesamt 14 Turniere und erreichte bei Top-Turnieren wie der ESL One Los Angeles Online, sowie bei der Epic League den dritten Platz. In der ersten Saison der westeuropäischen Dota-Pro-Circuit-Liga konnte das Team zwar OG und Team Nigma besiegen, wurde aber letztendlich knapp relegiert. Durch einen ersten Platz in der unteren Divison verdiente sich der Kader die Promotion für die kommende Saison nach der Weltmeisterschaft.

