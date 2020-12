Vikin.gg besiegt Liquid mit 3:1 im EU-Finale des Dota Summit

Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 23:28 Uhr

„Unser gegenseitiges Vertrauen und unsere gute Teamarbeit haben uns den Vorteil gegen Liquid verschafft“, sagte Vikin.ggs Kapitän Melchior „Seleri“ Hillenkamp im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Weg ins Finale setzte sich das Team auch gegen Ninjas in Pyjamas und Live to Win durch.

Gemeinsam mit Vikin.gg wurde Team Liquid vom Veranstalter direkt in die Playoffs eingeladen und durfte so die Gruppenphase überspringen. Nach dem Sieg bei der ESL One Germany ging Liquid als Favorit in das Turnier. „Wir wurden bei der ESL One Germany von Liquid aus dem Turnier geworfen. Jetzt die Gelegenheit für eine Revanche zu bekommen und sogar zu gewinnen ist sehr befriedigend“, sagte Seleri.

