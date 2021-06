VBL Grand Final – Deutsche FIFA-Elite sucht Einzelmeister

„Deutschland ist ein starkes E-Sport-Land in FIFA. Es wird hart, den Titel zu verteidigen“, sagte Noch-Meister Yannic „Yannic0109“ Bederke in einer Pressekonferenz vor dem Turnier. Das Teilnehmerfeld ist mit Topspielern gespickt – darunter Umut „RBLZ_UMUT“ Gültekin, Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen und Mustafa „xMusti19“ Cankal.

Aufgeteilt auf Playstation und Xbox treten je 16 der FIFA-Profis in der Vorrunde im Swiss-Format gegeneinander an. Die besten acht je Konsole erreichen die K.o.-Runde. Ausgespielt wird das Grand Final in einem angepassten Ultimate-Team-Modus, in dem nur Spieler aus der Bundesliga gewählt werden können, maximal zwei Fußballer pro Verein.

Das VBL Grand Final lohnt sich dabei nicht nur finanziell. Neben dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro, davon 40.000 Euro für den Meister, werden sechs Startplätze für die Regional Playoffs der FIFA 21 Global Series im Juli vergeben.

