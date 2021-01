CS:GO-Entwickler greift durch

Valve verbannt Coaches von Major-Qualifikationsturnieren

Lange hielt sich Valve bedeckt, nun kündigt der CS:GO-Entwickler konkrete Maßnahmen gegen das Ausnutzen des Coaching-Bugs an. Die Übeltäter werden gesperrt. Die Entscheidung, in Quali-Turnieren Coaching komplett zu verbieten, sorgt in der Szene jedoch für Unmut.