Top Teams starten siegreich in LoL Prime League Winter Cup

In der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League ist der Winter Cup in die erste Runde gestartet. Mit BIG und mousesports haben die beiden besten Teams des Jahres direkt gesiegt.

Beim Winter Cup treten die acht Teams mit den meisten Meisterschafts-Punkten aus der Frühlings- und Sommer-Saison gegeneinander an. Titelträger BIG besiegte E wie Einfach Esports souverän mit 2:0 in der ersten Begegnung des Turniers und bestätigte damit seine derzeit starke Form.

mouz scheint sich von dem frühen Ausscheiden bei dem europäischen Turnier European Masters erholt zu haben und konnte sich ebenfalls am ersten Spieltag gegen Team GamerLegion durchsetzen. Penta 1860 hingegen konnte nach Platz eins in der regulären Sommer-Saison nicht an die Leistung anknüpfen und musste sich nach einem 1:0-Vorsprung am Ende doch noch Unicorns of Love Sexy Edition geschlagen geben.

Für eine kleine Überraschung dürfte Schalke 04 Evolution gesorgt haben: Nach dem letzten Platz im Sommer gelang den Königsblauen ein 2:1-Sieg gegen SK Gaming Prime. Die Sieger treffen nun in den Halbfinals der Upper Bracket aufeinander, doch auch die Verlierer können sich noch über die Lower Bracket bis zum Titelgewinn spielen.

