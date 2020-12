Team Heretic besiegt G2 und gewinnt Valorant First Strike EU

Die spanische E-Sport-Organisation Heretics hat die erste Ausgabe des Valorant-Turniers First Strike Europe von Riot Games gewonnen. Auf dem Weg zum Erfolg besiegte das Team G2 Esports, das dadurch erstmals ein Turnier nicht für sich entscheiden konnten.

Berlin (dpa). Machtwechsel im europäischen Valorant: Team Heretics hat First Strike Europe gewonnen und damit die Dominanz von G2 Esports durchbrochen.

Im Finale des ersten Turniers von Entwickler Riot Games besiegte das Team mit dem Deutschen Dustyn „niesoW“ Durnas die Mannschaft von SUMN FC mit 3:1 (13:1; 7:13; 13:5; 13:11).

„Es ist unglaublich. Ich bin superglücklich und stolz auf mein Team“, beschrieb Heretics-Profi Christian „loWel“ Garcia Antoran den Erfolg im Interview im offiziellen Turnierstream. „Wir haben es geschafft, dieses Turnier zu gewinnen, ohne irgendeine Erfahrung auf so einem Wettbewerbslevel zu haben.“

Es war ein Sieg im Finale der vorherigen Außenseiter – zumindest mit Blick auf die Halbfinalteilnehmer. Neben Team Heretics und SUMN FC waren mit FunPlus Phoenix und G2 Esports die bislang stärksten Valorant-Teams des Kontinents dabei.

Speziell für G2, deren Team das europäische Valorant-Geschehen in den vergangenen Monaten nach Belieben dominierte hatte, war es ein bitterer Jahresausklang. Bei den bisherigen sechs Turnieren stand die E-Sport-Organisation mit Sitz in Berlin am Ende jeweils ganz oben auf dem Treppchen.

Anders bei First Strike: Durch eine knappe 1:2-Niederlage (10:13; 5:13; 11:13) gegen den späteren Turniersieger Heretics endeten die Titelambitionen bereits im Halbfinale.

„Das ganze Jahr ungeschlagen – bis zum letzten Event“, twitterte G2s Ardis „ardiis“ Svarenieks nach der Halbfinalpleite. Der lettische Valorant-Profi hofft jedoch auf einen positiven Effekt der Niederlage: „Wir müssen aus den Fehlern lernen und weitermachen!“

First Strike ist die erste Turnierreihe von Valorant-Entwickler Riot Games. Sie umfasst insgesamt 18 Wettbewerbe, die parallel auf der ganzen Welt mit den besten Teams der jeweiligen Region stattfinden.

