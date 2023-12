EA Sports FC 24

Köln

St. Pauli übernimmt Tabellenspitze der Virtual Bundesliga CC

In der Nord-West-Division der Virtual Bundesliga Club Championship in EA Sports FC 24 gab es ordentlich Rotation an der engen Tabellenspitze: Kurz vor der Winterpause hat der FC St. Pauli mit zwei Siegen und einem Unentschieden dem Paderborn 07 den ersten Platz abgerungen.