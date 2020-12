Sprout ist deutscher Counter-Strike-Meister

Archivierter Artikel vom 31.05.2020, 21:29 Uhr

Köln (dpa). Das Counter-Strike-Team Sprout hat sich ihren dritten Titel in der ESL Meisterschaft erspielt. Im Finale setzte sich die Mannschaft um Kapitän Timo „Spiidi“ Richter mit 2:0 gegen Berlin International Gaming durch. Sprout gewinnt damit auch eine Qualifikationschance zur ESL One Cologne.

Im Interview im Livestream zeigte sich Spiidi sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Wir haben in letzter Zeit nicht so gut gespielt und jetzt gegen BIG zu gewinnen, die gerade super gut spielen, ist gerade mental wichtig für uns.“

Das Finale begann auf der von BIG gewählten Karte Dust2. Sprout startete stark ins Spiel und ging mit 5:0 in Führung. Zwar konnte BIG ein Paar Runden gewinnen, zur Halbzeit führte Sprout trotzdem mit 9:6. In einem eng umkämpften zweiten Durchgang erspielte sich Sprout zunächst eine 15:11-Führung. BIG konnte daraufhin allerdings vier Runden in Folge gewinnen und rettete sich in die Verlängerung.

Dort ließ Sprout dann aber nichts mehr zu. In der entscheidenden 35. Runde gewann Sprout eine zwei-gegen-vier Situation und sicherte sich so mit 19:16 die erste Karte.

Auf der zweiten Karte Mirage startete Sprout sehr dominant und gewann zehn Runden in Folge. BIG fand im ersten Durchgang gar nicht in die Partie und so führte Sprout zu Halbzeit mit 12:3. In der zweiten Halbzeit erspielte sich Sprout schnell eine 15:4 Führung. BIG konnte zunächst noch fünf Spielbälle abwehren, doch dann sicherte sich Sprout den Meistertitel mit einem 16:9-Sieg.