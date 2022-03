Düsseldorf

CS:GO Turnier

Sprout Gruppenletzter bei ESL Pro League

Auch in der Gruppe B der ESL Pro League verpasst der deutsche Teilnehmer den Einzug in die K.o.-Runde. In der Gruppenphase des in Düsseldorf ausgetragenen Counter-Strike-Turniers konnte die Berliner Organisation Sprout nicht ein Spiel gewinnen und schied damit als Gruppenletzter aus.