CS:GO-Turnier ESL One Cologne

Spiidi: Wir hatten mental einen Vorteil gegen BIG

Sprout ging als Außenseiter in die ESL One Cologne, und schlug dann mit BIG sogar den favorisierten deutschen Rivalen. Erst Vitality konnte den Lauf der Deutschen in den Playoffs stoppen. Für Timo „Spiidi“ Richter spielte vor allem die mentale Seite eine große Rolle im Duell gegen BIG.