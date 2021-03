Serral scheitert im Finale des SC2 StayAtHomestory Cup 3

Der siebte Titel in Folge bleibt ihm verwehrt: Joona „Serral“ Sotala hat das Finale des Starcraft 2 StayAtHomestory Cup 3 mit 0:3 gegen Kim „Stats“ Dae Yeob verloren. Seit November 2018 hatte der Finne jedes Turnier des Krefelder Veranstalters TakeTV gewonnen.

Stats verlor im ganzen Turnierverlauf nur eine Serie in der ersten Gruppenphase. In den Playoffs blieb der Protoss-Spieler aus Südkorea stabil in der Upper Bracket.

Serral musste sich nach einer 2:3-Niederlage gegen Lee „Rogue“ Byeong Yeol hingegen durch die Lower Bracket kämpfen. Im Halbfinale gelang ihm die Revanche gegen Rogue mit einem klaren 3:0.

Zest ließ dem Finnen im Finale jedoch kaum Spielraum. Zwar spielten beide Seiten nicht sauber, Zest konnte Vorteile jedoch besser nutzen und beendete damit das Titel-Abo von Serral beim Homestory Cup.

Bester Deutscher bei dem Turnier war Gabriel „HeRoMaRinE“ Segat von Team mousesports. Der 23-Jährige rutschte nach einer 0:3-Niederlage gegen Serral im Viertelfinale in die Lower Bracket, wo er von Kim „Cure“ Doh Wook mit 1:3 aus dem Turnier gekickt wurde.

