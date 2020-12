Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 00:41 Uhr

Berlin (dpa)

Saisonauftakt

Schalke startet stark in Sommersaison der LoL Prime League

Berlin (dpa). Schalke 04 Evolution macht im Summer Split der League of Legends Prime League weiter, wo es in der vergangenen Saison aufgehört hat. In einem schnellen Spiel fertigte die Mannschaft um Bot-Laner Matúš „Neon“ Jakubčík den Konkurrenten BIG zur Eröffnung der Saison ab.