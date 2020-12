Rogue gewinnt zum zweiten Mal IEM Katowice in Starcraft 2

Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 15:23 Uhr

Das hat vor ihm noch keiner geschafft: Rogue ist der erste Starcraft-Spieler, der zwei Mal den Titel in Kattowitz holt. Eigentlich habe er dort nur Spaß haben wollen, sagt er. Auch ein Deutscher Spieler überrascht mit seiner Performance.

Kattowitz (dpa). Vor leeren Rängen hat der Koreaner Lee „Rogue“ Byeong Yeol (26) den Starcraft-2-Wettbewerb der Intel Extreme Masters im polnischen Kattowitz gewonnen. Im Finale gegen Joo „Zest“ Sung Wook (27) siegte der Zerg-Spieler mit 4:1.

Nach seinem Turniersieg 2018 ist Rogue damit der Erste, der die Trophäe bei der IEM Katowice zwei Mal in die Höhe stemmen konnte. Mit seinen Titeln bei der WCS 2017 und der GSL Code S 2019 Season 3 gehört er zu den derzeit erfolgreichsten Starcraft-Spielern.

Er sei ohne größere Erwartungen nach Kattowitz gekommen, sagte Rogue im Interview nach dem Finale der Übersetzung im Stream zufolge. Ursprünglich habe er 2020 leichter angehen wollen, durch den Finalsieg sei er jetzt aber wieder auf den Geschmack gekommen. Sein Ziel sei es nun, den finnischen Starspieler Joona „Serral“ Sotala (21) noch in diesem Jahr zu besiegen.

Serral gilt als bester Starcraft-Spieler außerhalb Koreas. Bei der IEM gelangte er ins Halbfinale, in dem er mit 2:3 knapp dem Protoss-Spieler Zest unterlag. Der Titel in Kattowitz gehört damit zu den wenigen, die der Finne bisher nicht gewinnen konnte.

Neben Serral schaffte es nur ein Nicht-Koreaner in die Playoffs des Turniers. Tobias „ShoWTimE“ Sieber (26) von Berlin International Gaming (BIG) übertrumpfte in Gruppe B unter anderem den Vizeweltmeister Riccardo „Reynor“ Romiti. In der Runde der besten zwölf war dann allerdings mit 0:3 gegen Lee „INnoVation“ Shin Hyung (26) Schluss.

Wegen Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wurden die Playoffs des Turniers ohne Publikum ausgetragen. Die örtlichen Behörden hatten der Großveranstaltung die Genehmigung entzogen.

Die IEM Katwoice gehört zu den wichtigsten internationalen Turnieren im Starcraft-Jahr. Mit ihr beginnt auch die neue ESL Pro Tour, die die Weltmeisterschaftsserie WCS ersetzt. Auf der IEM Katowice 2021 soll das WM-Finale der laufenden Saison ausgespielt werden.