Reynor verteidigt Dreamhack-Masters-Titel in Europa

Normalerweise machen Serral und Reynor die europäischen Meisterschaften in Starcraft 2 unter sich aus. Doch mit Clem kommt ein neuer Spieler hinzu, der sich im Finale herausragend schlägt.

Köln (dpa). Im Finale der Starcraft 2 Dreamhack Masters Fall Europa hat sich Riccardo „Reynor“ Romiti gegen seinen gleichalten Rivalen Clément „Clem“ Desplanches durchgesetzt. Die beiden 18-Jährigen trennten sich nach einer engen Serie mit 4:3.

„Ich bin recht glücklich damit, wie ich gespielt habe“, sagte Reynor im Interview nach seinem Sieg. „Clem ist so schnell, das ist echt ermüdend!“ Der Franzose sei in der Begegnung Zerg gegen Terraner derzeit an der Weltspitze.

Da Clem aus der Upper Bracket ins Finale kam, startete er mit einem Punkt Vorsprung in die Best-of-Seven-Serie. Trotzdem ging die Partie über die komplette Distanz, beide Spieler erlaubten sich nur wenige Fehler.

Zuvor hatte Reynor bereits den ewigen Rivalen Joona „Serral“ Sootala im Halbfinale besiegt – zum zweiten Mal im Verlauf des Turniers mit 3:2. „Dritter Platz für mich und ich bin nicht glücklich damit“, schrieb Serral nach dem Halbfinale auf Twitter. „Ich habe mein Bestes versucht und das hat dieses Mal nicht ausgereicht.“

Eine weitere Chance, sich zu beweisen bekommt Serral sowie die anderen drei Spieler in den Top Vier, beim regionenübergreifenden Saisonfinale ab dem 15. September.

In den Top Ten sind auch zwei Deutsche: Gabriel „HeRoMaRiNe“ Segat schlug in der dritten Runde der Lower Bracket seinen Landsmann Tobias „ShoWTimE“ Sieber mit 3:1. In der darauffolgenden Runde schied er jedoch mit 1:3 gegen Serral aus.

