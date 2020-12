Virtual Bundesliga

RB Leipzig stark, Werder Bremen im „Krisenmodus“ bei VBL CC

Nach sechs Spieltagen dominiert das „L“ in der VBL – Leipzig und Leverkusen stehen an der Spitze ihrer Divisionen der Virtual Bundesliga Club Championship. Der wackelnde Meister aus Bremen versucht sich derweil in der Krisenbewältigung.