Prime League trainiert LoL-Nachwuchsspieler in Bootcamp

Berlin (dpa). In Zusammenarbeit mit der esportplayerfoundation sucht die Prime League nach neuen jungen Talenten der deutschsprachigen League-of-Legends-Szene. Im „Prime League Winter-Bootcamp“ treten zehn Talente an drei Tagen gegeneinander an und werden von bekannten Gesichtern der Szene trainiert.

Um einen maximalen Lerneffekt zu erzielen, werden die zehn Spieler nicht in feste Teams eingeteilt, sondern können zwischen den Partien die Seiten wechseln. Nach den Begegnungen werden unter anderem die individuellen Nachbesprechungen zwischen Trainern und Spielern übertragen.

Einer von diesen Trainern ist Chris „MoSiTing“ Würger, ehemaliger Trainer von Schalke 04 Evolution. In der Übertragung des Events erläutert er, welche Ziele man für die Teilnehmer verfolge: „Wir wollen, dass sie so viel wie möglich lernen, auch über sich. Aber vor allem: Wie ist es, in einem Team und in einer solchen Drucksituation klarzukommen?“

Mit anderen Programmpunkten werden neben mechanischen Spielfähigkeiten auch der optimale Lebensstil und die Eigenvermarktung eines E-Sportlers zum Thema. Experten der Branche geben ihre Erfahrungen und Tipps nicht nur an die Teilnehmer, sondern auch an die Zuschauer weiter.

Voraussetzung für die Teilnahme am Bootcamp ist, Teil eines Prime-League-Teams zu sein, das in der zweiten Division oder darunter spielt. Das Event bietet den Nachwuchstalenten die Chance, von höheren Divisionen der Prime League wahrgenommen und auf eine Karriere im E-Sport vorbereitet zu werden.

