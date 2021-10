NiP Erster bei IEM Fall – Copenhagen Flames mit Sensation

NiP setzt sich an die Spitze der Playoffs der IEM Fall – die Aufmerksamkeit gehört jedoch den kleineren Teams, die sich im RMR-Turnier für das CS:GO-Major in Stockholm qualifizieren konnten.

Stockholm (dpa). Ninjas in Pyjamas hat das „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier IEM Fall gewonnen. Im Finale setzte sich das schwedische Team mit 3:1 (16:8; 7:16; 16:14; 16:6) gegen Ence durch und sammelte damit in den Regional Major Rankings am meisten Punkte.

„Wir haben uns in der Gruppenphase ohne Niederlage in Best-of-Ones gegen Teams auf diesem Niveau durchgesetzt“, sagte NiP-Coach Björn „Threat“ Pers im Interview nach dem Spiel. „Viele Teams wurden überrascht, daher bin ich glücklich darüber, dass wir so konstant geblieben sind.“

Ence schlägt Astralis und G2 Esports

Das letzte regionale Rang-Turnier vor dem PGL Major in Stockholm, das Ende Oktober beginnt, hatte mehrere Überraschungen zu bieten. Die finnische Organisation Ence schlug auf dem Weg ins Finale G2 Esports und Astralis und machte die Qualifikation zum Major damit perfekt.

Movistar Riders konnte sich nach Patzern von Heroic und Complexity als erstes komplett spanisches Team überhaupt für ein Major-Turnier qualifizieren. Auch Copenhagen Flames ist mit dabei: Vier der Spieler des Teams hatten es vor der IEM Fall noch nie zu einem Qualifikationsturnier geschafft, nun dürfen sie um den wichtigsten Titel der CS:GO-Szene spielen.

https://twitter.com/CPHFlames/status/1447218403568230402

Den deutschen Teams mousesports und BIG hatten trotz gemischter Ergebnisse bei der IEM Fall bereits die Punkte aus vergangenen RMR-Turnieren zur Teilnahme genügt, der dritte deutsche Vertreter Sprout blieb in der Gruppenphase allerdings sieglos und musste damit die Hoffnungen begraben.

