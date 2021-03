Köln

mouz früh raus

Ninjas in Pyjamas toppt Gruppe B der ESL Pro League in CS:GO

Ninjas in Pyjamas hat sich den ersten Platz in der Gruppe B der „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Pro League gesichert. Die neuen Aufstellungen von mousesports und FaZe kommen dagegen weiterhin nicht in Fahrt.