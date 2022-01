Stockholm

Siegesserie gebrochen

Nigma Galaxy besiegt Team Liquid mit 2:1 in Dota Dreamleague

Nigma Galaxy hat in der fünften Spielwoche der Dota Dreamleague Team Liquid mit 2:1 geschlagen. Liquid war in dieser Saison zuvor in Serien ungeschlagen. Mit dem wichtigen Sieg wahrt Nigma seine Chancen auf die Qualifikation zum Dota-Major.