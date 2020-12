Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 10:22 Uhr

Köln

Durch herben Patzer der Gegner

Nigma erreicht knapp die Playoffs der Dota 2 ESL One Germany

Nigma hat sich in letzter Minute bei der Dota 2 ESL One Germany für die Playoffs qualifiziert. Ein knappes 2:1 gegen 5men am letzten Tag der Gruppenphase sicherte dem Team einen Platz. Auch Natus Vincere und Vikin.gg waren am letzten Gruppen-Tag erfolgreich.