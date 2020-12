Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 11:20 Uhr

Virtus.pro holt Titel

Newcomer mischen Dota-Turnier ESL One Los Angeles auf

Die ESL One Los Angeles Online endet in einem Sieg für Virtus.pro. In einem engen Finale gegen Weltmeister OG trägt vor allem VPs Star No[o]ne das Spiel. Die wahren Sieger des Turniers sind jedoch die Newcomer.