Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 20:30 Uhr

Dominanter Sieg

Na'Vi fegt G2 im CS:GO-Finale der IEM Katowice vom Platz

Selten sah man so ein dominantes Finale in einem so hochrangigen Counter-Strike-Turnier. G2 konnte Na'Vi im Endspiel der IEM Katowice kaum etwas entgegensetzen – und das nach einem eigentlich überragend gespielten Turnier.