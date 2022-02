Los Angeles(dpa)

Nächste Saison der Overwatch League soll im Mai beginnen

Los Angeles(dpa). Die Overwatch League hat den Start der nächsten Saison für den 5. Mai angekündigt. Auch die ersten Spiele stehen fest: In der West-Region spielt New York Excelsior gegen Los Angeles Gladiators, während in der Ost-Region Philadelphia Fusion auf Meister Shanghai Dragons trifft.