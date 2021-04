LoL-Weltmeister Damwon verteidigt Titel in Koreanischer Liga

„Ich wusste nicht, dass es ein 3:0 werden wird. Wir haben Gen.G als ein starkes Team eingeschätzt“, sagte Midlaner Heo „ShowMaker“ Su laut Übersetzung im Interview nach dem Spiel. „Deswegen fühlt es sich sehr gut an für uns, ein so starkes Team mit 3:0 schlagen zu können.“

Damwon hatte nach dem WM-Sieg nur wenige Änderungen vorgenommen. Toplaner Jang „Nuguri“ Ha-gwon wechselte nach China, neuer Trainer wurde Kim „kkOma“ Jeong-gyun, der als langjähriger Head Coach von SKT T1 selbst bereits drei WM-Titel gewonnen hatte.

Nach Platz Eins in der regulären Saison und einem 3:0 im Halbfinale gegen Hanwha Life Esports musste Damwon noch gegen Gen.G bestehen, zeigte sich aber erneut in Bestform. Wirklich eng war die Serie aber nur im zweiten Spiel, in dem Gen.G zunächst einen guten Vorsprung aufbauen konnte, sich aber am Ende noch einholen ließ.

Für Nuguri-Ersatz Kim „Khan“ Dong-ha ist es der fünfte LCK-Titel, für kkOma sogar der siebte Erfolg. Mit dem Finalsieg geht Damwon als Mitfavorit ins internationale Mid-Season Invitational in Reykjavik.

