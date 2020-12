League of Legends Worlds starten mit Play-In-Phase

Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 11:53 Uhr

Alles anders als geplant: Am Freitag startet die Weltmeisterschaft in League of Legends in Shanghai. Statt einer großen Roadshow wird alles in der größten chinesischen Stadt gespielt. Unklarheiten gibt es noch zum Finale.

Shanghai (dpa). Mit dem Duell MAD Lions gegen INTZ startet die diesjährige Weltmeisterschaft in League of Legends. Der Teilnehmer der europäischen Liga, MAD, trifft am Freitag in Shanghai auf das brasilianische Team in der Play-In-Phase des Turniers.

Darin kämpfen zehn Teams um vier verbliebene Plätze in der Gruppenphase, die am 3. Oktober beginnt. Dafür sind bereits drei weitere europäische Teams qualifiziert: G2 Esports, Fnatic und Rogue.

Am ersten Tag der Play-Ins muss MAD gleich zwei Matches bestreiten. Neben dem Eröffnungsspiel um 10.00 Uhr wartet am Nachmittag noch das nordamerikanische Team Liquid. Mit weiteren Kontrahenten aus den Regionen Ozeanien und Türkei scheint Gruppe A eine lösbare Aufgabe für das spanische Team zu werden.

Unicorns of Love, deren Organisation in Deutschland sitzt, aber ein Team in der osteuropäischen Liga LCL betreibt, hat in Gruppe B deutlich schwerere Aufgaben vor sich. Dort ist unter anderem das chinesische Team LGD Gaming vertreten, das wohl schon fest mit dem Gruppensieg und damit der direkten Qualifikation für die Hauptrunde rechnen kann.

Nicht bei der WM dabei ist übrigens der größte Star der Disziplin, der Koreaner Lee „Faker“ Sang-hyeok. Sein Team T1 schaffte es nicht, sich für die Play-In-Phase zu qualifizieren. Auch der Sieger der letztjährigen WM, FunPlus Phoenix, verpasste die Qualifikation.

Die Weltmeisterschaft findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen statt. Angereiste Teams mussten 14 Tage in Einzelquarantäne verbringen und sich dabei unter erschwerten Bedingungen auf das Turnier vorbereiten. Eigentlich sollte es auch verschiedene Spielstätten in China geben – nun wird alles bis zum Finale aus einem Studio in Shanghai produziert.

Auch das Finale wird in der größten Stadt Chinas gespielt, allerdings im brandneuen Pudong Fußballstadion. Es soll das erste Event in der auf knapp 34.000 Menschen ausgelegten Arena werden. Ob am 31. Oktober auch Live-Publikum vor Ort sein wird, blieb zunächst unklar.

