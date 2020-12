Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 15:19 Uhr

Shanghai

Worlds 2020

Koreanisches Team Damwon Gaming ist LoL-Weltmeister

Damwon Gaming ist neuer Weltmeister in League of Legends. Das koreanische Team besiegte am Samstag die chinesischen Kontrahenten von Suning mit 3:1 im Pudong Football Stadium in Shanghai.