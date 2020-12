Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 12:24 Uhr

Los Angeles

Wegen Coronavirus-Ausbreitung

Internationales LoL-Turnier MSI auf Juli verschoben

Riot Games hat eine Entscheidung getroffen: Nachdem lange fraglich war, was mit dem MSI in Bezug auf die Ausbreitung des Coronavirus passieren soll, verschiebt der League-of-Legends-Entwickler das Turnier nun in den Juli. Gleichzeitig wird ein von Fans liebgewonnenes Event ganz abgeschafft.