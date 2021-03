Hellbear Smashers verteidigt Titel bei Snow Sweet Snow #2

Die Best-of-Five-Serie war auch ein Aufeinandertreffen eines Aufsteigers mit einem Absteiger: Vikin.gg stieg in der Dreamleague, der westeuropäischen Liga des Dota Pro Circuit, gerade in die Lower Division ab. Hellbear Smashers schaffte dagegen den Aufstieg in die obere Kategorie und unterstreicht mit dem Sieg beim Snow Sweet Snow seine Ambitionen, dort bestehen zu können.

Brame, das andere aus der unteren Division der Dreamleague aufgestiegene Team, flog schon in der ersten Runde der Playoffs aus dem Snow Sweet Snow. Brames Offlaner Kharis „SkyLark“ Zafeiriou litt nach Angaben des Kapitäns an einer Coronavirus-Infektion, weshalb das Team eine Karte wiederholen musste.

