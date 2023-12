G2.iG gewinnt Gruppenphase der ESL One Kuala Lumpur

Mit 2:0 hat sich das neue Dota-Team G2.iG den Kontrahenten 9Pandas klar besiegt und sich den ersten Platz seiner Gruppe bei der ESL One Kuala Lumpur gesichert. Das Team der europäisch-chinesischen Partnerschaft sicherte sich somit einen Platz in der Upper Bracket der Playoffs.

HANDOUT – Der malaysische Dota-Spieler JT freute sich besonders bei der ESL One Kuala Lumpur. Foto: Adam Lakomy/ESL/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Kuala Lumpur (dpa) – «Fühlt sich gut an», sagte G2.iGs Spieler Thiay «JT» Jun Wen im Interview nach dem Spiel. Der malaysische Spieler freue sich in den Playoffs auf die landeseigene Crowd von Kuala Lumpur: «Wir haben so lange darauf gewartet, wieder vor einem Publikum zu spielen.»

Gaimin Gladiators verlor in Gruppe A mit 0:2 gegen Azure Ray und vergab den ersten Platz an das chinesische Team. Dadurch war auch der Einzug in die Upper Bracket nicht mehr sicher. Den darauffolgenden 1vs1-Tiebreaker gegen Team Secret konnte Quinn «Quinn» Callahan für sich entscheiden, für Gaimin geht es in die obere Turnierhälfte.

Team Liquid konnte sich mit einem 1:1 gegen LGD Gaming einem Tiebreaker entziehen. Auch Tundra Esports erreichte trotz der 0:2-Niederlage gegen Team Falcons noch die Playoffs. Die westeuropäische Organisation verpflichtete kurz vor dem Turnier die ehemaligen Spieler von TSM.