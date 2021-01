Europäische LoL-Liga

G2 mit dem Superteam: Sind sie der klare Favorit der LEC?

Am Freitag startet die europäische LoL-Liga LEC in die neue Saison. Vor allem nach dem turbulenten Summer Split im letzten Jahr stellt sich die Frage: Welche der zehn Teams haben im Rennen um den Titel die Nase am weitesten vorn? Und: Sind es wieder dieselben Favoriten?