Europäische LoL-Liga

G2 besiegt Rogue in spektakulärem Spitzenspiel der LEC

Nach einer ereignisreichen 50-Minuten-Partie im „Match of the Week“ der LEC gesellt sich G2 Esports wieder zurück an die Tabellenspitze neben Rogue. Auch Fnatic hat seine Startschwierigkeiten in dieser Saison offenbar überwunden und setzt sich an den dritten Platz – wenn auch nicht ohne Probleme.