Birmingham

Online-Turnier in Dota 2

Fnatic holt ersten Platz der ESL One Birmingham Südostasien

In der regional aufgeteilten ESL One Birmingham gibt es die ersten Ergebnisse: Fnatic kann sich in der Region Südostasien durchsetzen gegen das überraschend starke BOOM Esports. In Europa erreicht Team Nigma einen Achtungserfolg.