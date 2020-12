Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 12:44 Uhr

Stockholm

Mit 16-jährigem Ersatzspieler

FaZe überzeugt ohne olofmeister bei CS:GO DreamHack Masters

Das „Counter-Strike: Global Offensive“-Team von FaZe Clan hat sich den Gruppensieg in der Gruppe C der DreamHack Masters Spring 2020 gesichert. Im wichtigen Spiel gegen Fnatic konnte sich FaZe mit 2:0 (16:14; 16:13) durchsetzen und geht damit ungeschlagen in die Playoffs.