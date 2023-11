Faze siegt in CS2-Turnier Tunderpick World Championship

ARCHIV – Faze gewinnt im CS2-Turnier Thunderpick World Championship gegen Virtus.pro in Überlänge. (Archivbild) Foto: Kristof Van Accom/BELGA/dpa

Berlin (dpa). «Es gab einen Punkt, an dem ich gesagt habe, dass es keine Rolle spielt, holt einfach ein paar Runden», sagte Faze-Teamkapitän Finn «karrigan» Andersen in Bezug zur letzten Karte im Interview nach dem Spiel. «Wir haben am Ende den Druck gespürt, uns gut angepasst und viele Runden sind am Ende des Spiels gut für uns gelaufen.»

Im Finale verlief die erste Karte Ancient für das Team von karrigan mit 13:10 reibungslos. Auf der zweiten Map Vertigo kam das Momentum von Faze ins Stocken und Virtus.pro gewann Runde um Runde in der ersten Hälfte. Erst in der zweiten Hälfte holte Faze auf und beendete die Karte in Überlänge mit 19:17.

Zuvor besiegte Faze im Viertelfinale die deutsche Organisation Mouz und im Halbfinale Cloud9. Das Berliner Team BIG, das ebenfalls an dem Turnier teilnahm, schied trotz erfolgreicher Gruppenphase ebenfalls bereits im Viertelfinale aus.