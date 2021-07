Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 10:52 Uhr

Berlin

Mouz und BIG mit Auftaktsiegen

Favoriten starten erfolgreich in der LoL Prime League

Die League-of-Legends-Liga Prime League für den deutschsprachigen Raum ist in die Sommersaison gestartet. Am ersten Spieltag siegten mit mousesports und BIG die Finalisten der letzten Saison in ihren Auftaktspielen.