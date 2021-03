Berlin (dpa)

Überraschender

Excel hält sich mit Sieg gegen G2 im Rennen um LEC-Playoffs

Berlin (dpa). Mit einem unerwarteten Sieg gegen Titelverteidiger G2 Esports behält sich Excel Chancen auf den Einzug in die Playoffs der europäischen League-of-Legends-Liga LEC. Nach sieben Niederlagen in Folge konnte Excel am Freitag den Tabellenführer ausbremsen.