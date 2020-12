Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 18:20 Uhr

Köln

Major ohne Publikum

ESL-Dota-Turniere in LA und Birmingham finden online statt

Die Dota-2-Turniere ESL One Los Angeles und ESL One Birmingham werden in Online-Wettkämpfe umgewandelt. Nach Angaben des Veranstalters wird das Nachholturnier für das LA Major bereits am Samstag beginnen.