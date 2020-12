Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 18:04 Uhr

Köln

E-Sport-Turnierveranstalter

ESL bekommt neuen Co-Geschäftsführer und neuen Finanzchef

Der E-Sport-Turnierveranstalter ESL hat Veränderungen in seiner Führungsriege angekündigt. Wie das Unternehmen mit Sitz in Köln mitteilte, wird Craig Levine Co-Geschäftsführer an der Seite von CEO Ralf Reichert.