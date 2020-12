Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 14:08 Uhr

Virtual Bundesliga in FIFA 21

Dritter VBL-Titel für Werder Bremen „wird kein Selbstläufer“

Nach zwei Meisterschaften in Folge gilt das E-Sport-Team von Werder Bremen auch in der am Dienstag startenden Saison der Virtual Bundesliga Club Championship als Titelfavorit. Die Bremer selbst üben sich in Zurückhaltung.