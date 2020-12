Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 23:02 Uhr

Berlin

Bundesliga Home Challenge

DFL veranstaltet FIFA-20-Turnier mit 26 Bundesligisten

Bei der „Bundesliga Home Challenge“ treten ab dem Wochenende Fußballclubs der 1. und 2. Bundesliga in FIFA 20 gegeneinander an. Wie die Deutsche Fußball Liga mitteilte, nehmen insgesamt 26 Teams an dem Online-Turnier in FIFA 20 teil.