„Das Race“: Mischung aus Videospiel und echtem Rennen

Die Fahrzeuge werden mit Gaming-Controllern von den Teilnehmenden zu Hause gesteuert und fahren auf einer Mini-Rennbahn in Los Angeles. Die insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt, die drei jeweils Besten qualifizieren sich für das Finalrennen, in dem sie Meisterschaftspunkte sammeln können.

Dabei ist das Steuern der kleinen Wagen gar nicht mal einfach: In einem Test des Systems war auffällig, dass die Steuerung der Fahrzeuge recht ruckelig läuft. Außerdem sind die Abmessungen breiter, als das Sichtfeld zu vermuten lässt. Auf der Bahn verteilt sind außerdem Power-Ups, die etwa andere Teilnehmende verlangsamen.

Geboren wurde die Idee zu „Das Race“ in der Corona-Pandemie. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Veritas Entertainment, iconmobile und Optimist Inc. Insgesamt wurden sechs 30-minütige Folgen aufgezeichnet und wöchentlich über Twitch gesendet.

