ESL One

CS:GO-Major in Rio de Janeiro wegen Cornavirus verschoben

Rio de Janeiro (dpa). Wegen der Corona-Pandemie wird das Counter-Strike-Major in Rio de Janeiro verschoben. Wie der Veranstalter ESL mitteilte, soll das eigentlich für Mai geplante Turnier in den November rutschen. Es ist das erste Major in Lateinamerika.