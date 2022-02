Cowana und SSP in CS:GO ESL Meisterschaft zur Halbzeit vorne

Cowana hatte bereits in der letzten Saison der 99Damage Liga, die zur neuen Saison mit der ESL Meisterschaft zusammengeführt wurde, den zweiten Platz belegt. In Gruppe B steht das Team nun vorerst auf Platz Eins. In Gruppe A ist die Aufstellung von Sissi State Punks, die erst seit Beginn des Jahres für die Organisation spielt, in starker Form, und führt die Gruppe A derzeit mit acht Siegen an.

Titelverteidiger Sprout schlägt sich weiterhin gut, und blieb nach einer Niederlage in der ersten Woche unbesiegt. Da das Team jedoch an wegen der Play-In-Phase der IEM Katowice seit der dritten Spielwoche nicht im Einsatz gewesen und einige Nachholspiele vor sich hat, steht es in der eigenen Gruppe B mit fünf Siegen vorerst hinter Cowana und BIG Academy.

