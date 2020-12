Stockholm

Noch einer

Counter-Strike-Legende GeT-RiGhT wechselt zu Valorant

Die Counter-Strike-Legende Christopher „GeT_RiGhT“ Alesund wechselt die Disziplin. Wie der Schwede in einem Video auf Twitter ankündigte, wolle er künftig in Valorant antreten. Das Video ließ jedoch Raum für Interpretation, ob er vielleicht in mehreren Disziplinen spielen könnte.