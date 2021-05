Cloud9 und Damwon rücken in nächste Phase des LoL MSI vor

Der Tag startete mit einem Ausrufezeichen: Cloud9 kann sich beim MSI überraschend gegen Weltmeister Damwon durchsetzen. Der Rest der Spiele in Gruppe C laufen dann jedoch wie erwartet.

Reykjavik (dpa). Cloud9 und Damwon Kia haben sich wie erwartet aus Gruppe C für die nächste Phase des League of Legends Mid-Season Invitational qualifiziert. Das US-amerikanische Team Cloud9 konnte dabei insbesondere mit einem Sieg gegen Weltmeister Damwon zu Beginn des Spieltags überzeugen.

„Wir waren sehr selbstsicher, als wir in dieses Spiel gegangen sind“, sagte C9s Jungle-Spieler Robert „Blaber“ Huang im Interview nach dem Spiel gegen die Koreaner. „Damwon sind keine Könige mehr. Sie sind ein sehr gutes Team, aber sie sind besiegbar.“

Cloud9, das mit dem amtierenden MSI-Meister Luka „Perkz“ Perković antritt, verlor am letzten Spieltag der ersten Gruppenphase keine Serie. „Wir spielen als Team gut zusammen“, resümierte Perkz nach dem zweiten Sieg des Tages gegen Detonation Focusme. So gehe man mit einem guten Gefühl in die nächste Turnierphase.

Trotz der Niederlage gegen C9 schaffte es Damwon souverän an die Gruppenspitze mit einer Bilanz von 5:1 Siegen und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht. Mit einer zuvor perfekten Bilanz von 3:0 benötigte die Mannschaft am letzten Tag nur noch einen Sieg zum Vorrücken in die Rumble genannte nächste Phase des Turniers.

Ebenfalls in der Gruppe vertreten waren Detonation Focusme aus Japan und Infinity Esports aus Lateinamerika. DFM gelang über die Gruppenphase dabei unter anderem ein Achtungssieg gegen C9 und konnte damit den Aufwärtstrend der japanischen Liga unterstreichen.

Der erste Tag des Rumble startet am Freitag mit der Partie zwischen Damwon und Royal Never Give Up aus China. Die Teams werden als klare Favoriten für den Titel beim MSI gehandelt.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-557916/7