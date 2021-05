Reykjavik

Überraschungssieg

Cloud9 besiegt Weltmeister Damwon in Gruppe C des LoL MSI

Das nordamerikanische Team Cloud9 hat überraschend den Weltmeister Damwon Kia in Gruppe C des League of Legends Mid-Season Invitational in Island gewonnen. Die Mannschaft um Luka „Perkz“ Perković verbesserte damit deutlich ihre Chancen auf das Vorrücken in die nächste Phase.