Clem gewinnt Dreamhack Starcraft 2 Masters Summer EU

Köln (dpa). Clément „Clem“ Desplanches hat die Dreamhack Starcraft 2 Masters Summer Europe gewonnen. Der 19-Jährige setzte sich im Finale gegen Weltmeister Riccardo „Reynor“ Romiti durch – in einem deutlichen Match gab er nur eine Map ab (4:1).

„Es fühlt sich wirklich sehr gut an, erneut Champion einer Dreamhack zu sein“, sagte Clem im Interview des Livestreams. Der Franzose gewann bereits die Winterausgabe der europäischen Dreamhack Masters in der vergangenen ESL Pro Tour.

Die beiden Final-Kontrahenten trafen bereits in der letzten Runde der Upper Bracket aufeinander, dort setzte sich Clem durch. Im Finale gab es dann das Rematch. „Ehrlich gesagt, Reynor schien nicht so selbstbewusst zu sein wie sonst“, sagte der Franzose.

Der letzte im Turnier verbliebene Deutsche Julian „Lambo“ Brosig verlor im Finale der Lower Bracket nur knapp gegen Reynor (2:3). Auf seinem Weg durch die K.o.-Runde warf der Zerg-Spieler von Shopify Rebellion gleich zwei andere deutsche Spieler aus dem Turnier: Tobias „ShoWTimE“ Sieber (3:2) und Gabriel „HeRoMaRinE“ Segat (3:2), der auf dem vierten Platz des Turniers landete.

Im nordamerikanischen Turnier gewann Alex „Neeb“ Sunderhaft den Titel. Der Protoss-Spieler siegte im Finale gegen die Zerg-Spielerin Sasha „Scarlett“ Hostyn (4:2). Neeb blieb sowohl in den Gruppen als auch in den K.o.-Runden ungeschlagen – in einem dominanten Turnierlauf verlor er nur drei Maps. Der US-Amerikaner gewann bereits vergangenes Jahr die Sommerausgabe der Dreamhack SC2 Masters NA.

