Vorbereitungsturnier

Chinesischer Meister Top Esports gewinnt LoL Demacia Cup

Während in Europa die Vorbereitung auf die neue Saison gerade erst anläuft, wird in China bereits wieder gespielt. Das Vorsaisonturnier Demacia Cup geht dabei dieses Jahr an Top Esports. Trotz eines klaren 3:0-Sieges war Verlierer Team WE dabei eigentlich nicht chancenlos.