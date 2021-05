Celtic Worms gewinnt DFB ePokal – Finalsieg gegen 1. FC Köln

Berlin (dpa). Überraschung bei der Pokalpremiere: Nicht Heidenheim, Leipzig oder St. Pauli – Celtic Worms FC ist Sieger des erstmals ausgetragenen DFB ePokals. Im Finale besiegte das Team die FIFA-Profis vom 1. FC Köln mit 5:2 nach Punkten(3:1; 2:2; 2:2).

Wie verdient der Erfolg der Wormser ist, zeigt sich beim Blick auf den Turnierverlauf. Auf dem Weg ins Finale konnte sich das Team, das sich über den Xbox-Zweig des Turniers für das Endspiel qualifiziert hat, unter anderem gegen die Mannschaften vom amtierenden deutschen FIFA-Meister 1. FC Heidenheim, RB Leipzig und Hertha BSC durchsetzen.

Um echte Amateur-E-Sportler handelt es sich bei den FIFA-Spielern von Celtic Worms FC aber nicht. Alle Mitglieder des Teams spielen eigentlich für die E-Sport-Organisation B360esports, waren für den ePokal aber für Celtic Worms angetreten. „Ganz starke Leistung Männer“, hieß es nach dem Finale auf dem Twitter-Account der E-Sport-Organisation.

Auf nationaler Ebene sind die Wormser Spieler zudem keine Unbekannten. Kai „Hensoo“ Hense und Philipp „Eisvogel“ Schermer wurden 2019 sogar in die deutsche eNationalmannschaft berufen.

In eben jenen Kreis kehren sie nun zurück. Für die FIFA-Profis von Celtic Worms lohnt sich der Pokalerfolg nämlich nicht nur finanziell. Neben dem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro, werden die Spieler in den erweiterten Kreis der eNationalmannschaft aufgenommen.

Insgesamt haben 52 Teams am Finalturnier um den DFB ePokal teilgenommen – neben zwölf Mannschaften der Virtual Bundesliga Club Championship, die sowohl im PS4- als auch Xbox-Wettbewerb an den Start gehen konnte, auch 40 Amateurmannschaften.

