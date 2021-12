CC Oglum besiegt Cowana im 99Liga-Saisonfinale

Der Counter-Strike-Club Oglum hat am letzten Spieltag der 99Liga Saison 18 doppelt überrascht: Im Lower-Bracket-Finale besiegte das Team zunächst Titelverteidiger No Limit Gaming mit 2:1. Im Endspiel setzte sich CC Oglum mit 2:0 (16:13; 16:12) gegen Favorit Cowana Gaming durch.

„Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir 2:0 gewinnen. Wir wussten einfach, dass wir die besseren Spieler sind“, sagte CC-Oglum-Spieler Markus „maRky“ Reitenbach nach dem Finale. „Wir sind zwar nicht so gut ins Finale gestartet, aber das passiert, wenn man vorher schon drei Karten gespielt hat. Aber am Ende hat es ja gereicht“.

CC Oglum ist damit der vorerst letzte Gewinner der 99Liga. Ab kommendem Jahr fusionieren die beiden Deutschen Topligen 99Liga und ESL Meisterschaft zur gemeinsamen ESL Meisterschaft by 99Damage.

Aber nicht nur für die 99Liga bedeutet der Saisonabschluss ein Ende, sondern auch für CC Oglum. Das Team werde es in Zukunft nicht mehr geben, so Marky. „Wir werden getrennte Wege gehen, die Spieler werden vor der nächsten Saison sicher ein neues Zuhause finden“.

